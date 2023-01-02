مع دخول الاحتجاجات شهرها الخامس.. “#الحرس_الثوري” يشن حملة اعتقالات في مدن إيرانية

كشفت تقارير إيرانية محلية عن أن الحرس الثوري بدأ في شن حملة اعتقالات واسعة في جوانرود بمحافظة كرمنشاه الواقعة في غرب إيران.

وتأتي هذه الحملة مع دخول المظاهرات شهرها الخامس، حيث بدأت في شهر سبتمبر الماضي، بعد مقتل الشابة الإيرانية "مهسا أميني" البالغة من العمر 22 عاما بتهمة عدم ارتداء الحجاب.

على جانب آخر ، أفاد موقع "هرانا" الإيراني أن محكمة الثورة بمدينة ساري شمالي إيران اتهمت مهدي محمدي فرد، وهو شاب يبلغ من العمر 18 عامًا تم اعتقاله خلال الاحتجاجات في نوشهر، بتهمة "الافساد في الأرض" وحكمت عليه بالإعدام.

كما أصدر القضاء الإيراني حكماً ضد آيدا بور تقي، طالبة هندسة الرياضيات بجامعة زاهدان، بالسجن 9 أشهر و60 جلدة، بحسب ما أفاد موقع "إيران إنترناشونال". وكان الأمن الإيراني اعتقل بور تقي أثناء الاحتجاجات.