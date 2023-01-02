“استعدوا لحرب طويلة”.. “#الناتو” يتوقع اجتياح بري روسي لأوكرانيا هذا العام

توقع الأمين العام لحلف الشمال الأطلسي "الناتو" ينس ستولتنبرغ، أن تقوم روسيا بشن هجوم بري على أوكرانيا هذا العام، لافتاً إلى أن هذا سيؤدي إلى حرب طويلة الأمد.

وقال في مقابلة صحفية، إن روسيا لا تنوي التخلي عن أهدافها في أوكرانيا، وإن الدلائل تشير إلى أن موسكو تستعد لشن هجوم بري جديد واسع النطاق.

وشدد الأمين العام لحلف الناتو على أن شروط اتفاق تسوية النزاع ستعتمد على الوضع في ساحة المعركة، مؤكدا ضرورة مواصلة تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا من أجل إقناع روسيا بالجلوس على طاولة المفاوضات والاعتراف بأوكرانيا كدولة أوروبية مستقلة وذات سيادة.