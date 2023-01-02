إغلاق محال تجارية ومصادرة 470 كيلو جرام مواد غذائية وضبط 251 مخالفةً في #جازان

نفّذت أمانة منطقة جازان ممثلةً ببلدية محافظة صامطة خلال شهر ديسمبر الماضي 967 جولةً رقابيةً على المراكز التجارية والمنشآت الغذائية والمراكز والمطاعم؛ للتأكّد من تطبيق الاشتراطات الصحية والبلدية على جميع المحال التجارية والغذائية والتزامهم بالاشتراطات الصحية.

وأوضح رئيس بلدية صامطة المهندس عبدالله بن حمد عواف، أنه جرى خلال الجولات مصادرة 470 كيلو جرام من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وإغلاق 7 محال تجارية لمخالفتها الاشتراطات البلدية، وتحرير 251 مخالفةً لعددٍ من المحال التجارية لمخالفتها الاشتراطات البلدية وأنظمة صحة البيئة.

وبيّن المهندس عواف، أن البلدية نفّذت خلال الفترة 127 جولةً على عربات الباعة الجائلين بهدف القضاء على هذه الظواهر السلبية والتأكد من سلامة المواد الغذائية، والتأكيد على تطبيق الاشتراطات والممارسات الصحية وفقاً للأنظمة والقوانين المتبعة، مشيراً إلى أن عدد طلبات الترخيص للمحال التجارية بلغ 95 طلب ترخيص، فيما بلغ عدد طلبات التراخيص المعتمدة للمحال التجارية 80 طلب ترخيص.