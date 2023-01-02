صديقة #رونالدو.. حقيقة صورة #جورجينا بقميص #النصر

تداول عدد من مشجعي الكرة في السعودية، خاصة من جمهور فريق النصر، صورة للعارضة الأرجنتينية الإسبانية جورجينا رودريغيز، صديقة نجم الفريق الجديد الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، وهي ترتدي قميص النصر.

وتسائل كثيرون عن حقيقة هذه الصورة، وإذا ما كانت صديقة «رونالدو» قد ارتدت قميص النصر بالفعل أم لا.

وتبين من خلال مواقع تقنية مخصصة، أن هذه الصورة غير حقيقية، وأنها «مُعدلة» ببرامج تعديل الصور، وهو ما تكرر أيضاً في صورة متداولة «مزيفة» لهوية إقامة «جورجينا» في الرياض.

وأعلن نادي النصر، الجمعة الماضي، تعاقده رسميًا مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، في صفقة انتقال حر، بعقد يمتد لمدة موسمين ونصف الموسم، حتى صيف عام 2025.

ورغم التكتم على القيمة المالية للصفقة، إلا أن تقارير إعلامية متعددة أشارت إلى أن قيمة التعاقد مع النجم البرتغالي البالغ من العمر 37 عامًا، تبلغ 500 مليون يورو، متضمنة الحوافز والعقود التجارية.

ونفد الطرح الأول من قمصان النصر السعودى المخصصة لـ«رونالدو» وتحمل رقم «7»، بعد ساعة من طرحها فى متجر «العالمى».

ووصلت قمصان كريستيانو رونالدو الجديدة بالشعار الأصفر والأزرق إلى متجر النصر، بكميات تصل إلى 500 قميص مطبوع عليها اسم ورقم النجم البرتغالي.

وبلغا قيمة القميص الواحد 459 ريال سعودي، وتعمل ادارة النصر على توفير كميات آخرى كبيرة من قمصان النجم البرتغالى، فى ظل الطلب الكبير على شرائها.