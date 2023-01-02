جنازة #بيليه.. تفاصيل مقبرة الأسطورة البرازيلية العامودية

كشفت صحيفة "ميرور" البريطانية عن المنطقة التي سيدفن فيها الأسطورة البرازيلية الراحل بيليه، والذى وافته المنية مؤخراً بعد معاناة من مرض سرطان القولون.

وقالت الصحيفة، إن الأسطورة البرازيلية الراحل بيليه اختار الدفن فى الطابق التاسع من مقبرة عمودية، بالقرب من ملعب نادى سانتوس البرازيلي الذى مثله على مدار مشواره في كرة القدم.

وأوضحت الصحيفة، أن السبب الرئيسي فى اختيار بيليه للدور التاسع من مقبرة عمودية بالقرب من ملعب "سانتوس"، جاء تكريماً لروح والده لاعب كرة القدم السابق "دوندينو"، الذى كان لاعباً فى صفوف فريق فلومينينزي البرازيلي، وكان يرتدى رقم 9، حيث أوصى أسطورة راقصي السامبا بذلك قبل دفنه.

وأضافت الصحيفة أن بيليه سيتم دفنه فى مقبرة تقع على بعد نصف ميل من ملعب سانتوس، وفى الطابق التاسع، حتى يتاح له مشاهدة ملعب الفريق، بحسب ما يعتقد مشجعو النادى البرازيلي