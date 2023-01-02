«هجوم بري».. #الناتو يكشف عن تطور خطير في #الحرب_الروسية_الأوكرانية

كشف الأمين العام لحلف «الناتو»، ينس ستولتنبرغ، عن تطور خطير في الحرب الروسية الأوكرانية، داعياً الجميع إلى الاستعداد لـ«صراع طويل الأمد» في أوكرانيا.

وقال «ستولتنبرغ» في مقابلة صحفية، إن روسيا لا تنوي التخلي عن أهدافها في أوكرانيا، مضيفاً: «كل الدلائل تشير إلى أن موسكو تستعد لشن هجوم بري جديد واسع النطاق».

وشدد الأمين العام لحلف «الناتو» على أن شروط اتفاق تسوية النزاع ستعتمد على الوضع في ساحة المعركة، مشيراً إلى ضرورة مواصلة تقديم المساعدة العسكرية لأوكرانيا من أجل إقناع روسيا بالجلوس على طاولة المفاوضات، والاعتراف بأوكرانيا كدولة أوروبية مستقلة وذات سيادة.

وأعلنت هيئة الأركان الأوكرانية، اليوم، إحباط هجمات روسية على 11 منطقة في لوغانسك ودونيتسك.