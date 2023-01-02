النصر يقدم #رونالدو غداً على طريقة ريال مدريد

يقدّم النصر نجمه الجديد البرتغالي كريستيانو رونالدو مساء غد، الثلاثاء، إلى جماهيره فى ملعبه بعد ساعات من وصوله إلى الرياض.

ويصل رونالدو وعائلته وطاقمه الإعلامي والفنيّ فى وقت متأخر من مساء اليوم، الاثنين، إلى الرياض. وبحسب صحيفة الرياضية السعودية يصل البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم، اليوم عند الـ 11:00 مساءً، بتوقيت السعودية، إلى الرياض العاصمة السعودية، عبر طائرة خاصة تقله من مدريد، رفقة عائلته ومجموعة من مستشاريه الإعلاميين والقانويين، وسط تشديدات أمنية لمنع استقبال الأسطورة البرتغالية في المطار.

وأضافت الرياضية، "يخضع رونالدو ظهر غدٍ لكشف طبي قبل طلب بطاقته الدولية التى تتيح له المشاركة مع النصر في المباريات المقبلة".

وأشارت إلى أن كريستيانو رونالدو سيمكث في أحد الفنادق الشهيرة داخل الرياض، حتى يتم تجهيز مقر سكنه الدائم. وبيّنت أن إدارة النادي العاصمي حددت بشكل مبدئي غدًا موعدًا لتقديم "الدون" من خلال حفل عالمي في "مرسول بارك" على غرار ما فعله مسيرو ريال مدريد الإسباني عام 2009 في السانتياجو بيرنابيو، وتقرر دعوة شخصيات نصراوية بارزة لهذا الحدث مع الإعلاميين والجماهير التي ستطرح لهم التذاكر خلال الأيام المقبلة.

كما أشارت إلى اتفاق إدارة النصر مع شركة الوسائل السعودية، وبالتنسيق مع الفرنسي رودي جارسيا، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، ألا يتجاوز تقديم المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الكثير، وأكّدت أنّ النصر سيقدم رونالدو مساء الثلاثاء على ملعب مرسول بارك فى الرياض