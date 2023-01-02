«إدارة أزمات مكة» يعلن إعادة فتح نفق #طريق_الملك_عبدالله مع طريق المدينة

أعلن مركز إدارة الأزمات والكوارث بإمارة منطقة مكة المكرمة، اليوم، إعادة فتح نفق طريق الملك عبدالله مع طريق المدينة، وذلك بعد غلقه لارتفاع منسوب المياه به، أمس الأحد.

وكان مركز إدارة الأزمات والكوارث في مكة قد أعلن قبل قليل، إعادة فتح نفق الأمير ماجد مع شارع فلسطين.

وأغلق نفق طريق الملك عبدالله مع طريق المدينة، وطريق الملك عبدالله مع طريق الملك فهد، إلى جانب نفق الأمير ماجد مع شارع فلسطين، أمس، بسبب ارتفاع منسوب المياه.

ووقتها أهاب المركز بعموم المواطنين والمقيمين تجنب استخدام تلك الأنفاق، منعاً لوقع الحوادث أو تضرر السيارات.