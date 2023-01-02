شهيدان فلسطينيان برصاص #الاحتلال_الإسرائيلي في #الضفة_الغربية

كشفت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت أحد أفراد حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، وفلسطينيا آخر خلال اشتباكات قرب مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة اليوم الاثنين، اندلعت لدى وصول قوات الاحتلال لهدم منزلين.

ويعتبر الشهيدان في قرية كفر دان، هما أول شهداء من الفلسطينيين منذ أن تولى بنيامين نتنياهو رئاسة الوزراء من جديد الأسبوع الماضي على رأس ائتلاف يميني متطرف.

وأكد جيش الاحتلال تنفيذ المداهمة لتدمير منزلي فلسطينيين قتلا أحد قادته في الضفة الغربية في العام الماضي قبل قتلهما، موضحًا أن قواته فتحت النار على فلسطينيين في كفر دان بعد أن هاجموها بأعيرة نارية وقنابل حارقة ورشقوها بالحجارة.