مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 10578 نقطة

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس مرتفعاً 31.67 نقطة، اليوم، ليقفل عند مستوى 10578.34 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 3.6 مليارات ريال.

ووفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية، بلغت كمية الأسهم المتداولة 149 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 290 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 176 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 36 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: «عذيب للاتصالات، وكابلات الرياض، والسيف غاليري، والحفر العربية، والشرقية للتنمية» هي الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات: «دارية ريت، والأهلي ريت 1، وتنمية، والمصافي، والنهدي»، فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وسط تراوح نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.89 % و 2.16 %.

فيما كانت أسهم شركات: «أمريكانا، وشمس، وبترو رابغ، وأرامكو السعودية، ولوبريف» الأكثر نشاطًا بالكمية، وأسهم شركات: «لوبريف، والسيف غاليري، والراجحي، وأرامكو السعودية، وأمريكانا» الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو» مرتفعًا 245.54 نقطة، اليوم، ليقفل عند مستوى 19434.51 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 21 مليون ريال، مع وصول كمية الأسهم المتداولة إلى أكثر من 400 ألف سهم تقاسمتها 2620 صفقة.