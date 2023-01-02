كليتا متوفى دماغياً تنقذان حياة مريضتين في الرياض وخميس مشيط

تمكّن فريق طبي في مستشفى أحد رفيدة العام التابع لصحة عسير من المساهمة في إنقاذ حياة مريضتين، إحداهن في مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة بخميس مشيط، والأخرى في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض.

وأبلغ المستشفى عن وجود حالة وفاة دماغية، بعد تشخيص الحالة وتوثيقها وفق البروتوكول الوطني المعمول به في المملكة، ثم تم الحصول على الموافقة بالتبرع بالأعضاء من ذوي المتوفى دماغياً، وذلك لهاتين المريضتين.

وتم التنسيق مع المركز السعودي لزراعة الأعضاء، ليصل بعد ذلك فريق طبي متخصص إلى منطقة عسير لإجراء العمليات والإجراءات الطبية اللازمة التي تضمن نقل الأعضاء بشكل آمن وسليم.

واستغرق عملية نقل وزراعة الكلى مدة لم تتجاوز 10 ساعات تقريباً، وتم الاستفادة من الكليتين بزراعتها لمريضتين أعطيت اليسرى لمريضة، واليمنى لمريضة أخرى.