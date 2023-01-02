صفقتا شراء بأكثر من 200 مليون ريال في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل

أُبرِمت صفقتا شراء على أرض مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته السابعة، خلال اليومين الماضيين، بلغت قيمتهما أكثر من 200 مليون ريال سعودي.

وتمثلت الصفقة الأولى في شراء مالك منقية «النائلات» عبدالله بن عامر النهدي 12 فردية، بلغت قيمتها 120 مليونًا، من المشارك محمد بن فهاد بن جخدب، الذي باع كذلك 17 فردية من الدق النخبوي للمشارك موسى الموسى بأكثر من 80 مليون ريال، وتم الإعلان عن نقل ملكية فرديات الوضح التي تم شراؤها، ومنها: «نجد، الحاكمة، موقفة، الأميرة، لبية، فخامة، فخر، أميرة نوادر الجزيرة».

ويشهد مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل صفقات مليونية وأرقامًا كبيرة في شراء الفرديات من جميع الألوان؛ للخوض بها في منافسات المهرجان، وتعزيز حظوظ المشاركين بجمع أكبر عدد من النقاط للفوز بجائزة الشداد المستحدثة في هذه النسخة من المهرجان.