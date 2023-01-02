 تعليق_الدراسة في جامعتي #أم_القرى و #الطائف.. غداً #عاجل

أعلنت جامعة أم القرى تعليق الدراسة الحضورية في الجامعة وجميع الفروع، وتحويلها عن بعد، غداً الثلاثاء.

وذكرت الجامعة عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، اليوم، أن دوام الموظفين يستمر عن بُعد حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلبة وجميع منسوبي الجامعة.

وأعلنت جامعة الطائف تعليق الدراسة في مقارها وفروعها كافة، غداً الثلاثاء؛ على أن يكون حضور الطلبة عبر الـ«بلاك بورد»، ويستمر دوام الموظفين -عن بُعد- حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها.