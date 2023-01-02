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الأخبار المحلية

# تعليق_الدراسة في جامعتي #أم_القرى و #الطائف.. غداً #عاجل

2 يناير 2023 · < 1 minute

أعلنت جامعة أم القرى تعليق الدراسة الحضورية في الجامعة وجميع الفروع، وتحويلها عن بعد، غداً الثلاثاء.

وذكرت الجامعة عبر حسابها الرسمي في «تويتر»، اليوم، أن دوام الموظفين يستمر عن بُعد حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلبة وجميع منسوبي الجامعة.

وأعلنت جامعة الطائف تعليق الدراسة في مقارها وفروعها كافة، غداً الثلاثاء؛ على أن يكون حضور الطلبة عبر الـ«بلاك بورد»، ويستمر دوام الموظفين -عن بُعد- حسب الأنظمة واللوائح المعمول بها.