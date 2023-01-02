استمرار #تعليق_الدراسة وتحويلها عن بُعد عبر #مدرستي في #الليث.. غداً #عاجل

أعلنت إدارة التعليم في محافظة الليث استمرار تعليق الدراسة الحضورية، غداً الثلاثاء، في جميع مدارس البنين والبنات بمحافظتي الليث وأضم، على أن تكون الدراسة في هذا اليوم عن بُعد عبر منصة «مدرستي».

وقال المتحدث الرسمي لـ«تعليم الليث»، محمد بن ختيم المالكي، إن تعليق الدراسة جاء بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، ونظرًا للتقلبات الجوية المتوقعة والأجواء الرعدية الماطرة، وحرصًا على سلامة الطلاب والطالبات والهيئتين التعليمية والإدارية في المدارس.

وأهابت إدارة التعليم بمنسوبيها كافة ضرورة توخي الحيطة والحذر، والالتزام بتوجيهات وتعليمات الجهات المعنية، والابتعاد عن بطون الأودية وجريان السيول.