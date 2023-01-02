روسيا: إشراك صواريخ إستراتيجية بعيدة المدى في الحرب على أوكرانيا

قال الجنرال سيرجي كوبيلاش، قائد الطيران بعيد المدى في القوات الجوية والفضائية الروسية: إن الطائرات الحاملة للصواريخ الإستراتيجية، ستشارك في عام 2023 في منطقة العملية العسكرية الخاصة- التسمية الروسية للحرب في أوكرانيا.

ونقلت قناة "ار تي عربية "الروسية، اليوم الاثنين، عنه قوله: إنه سيجري التركيز خلال تدريب الطيارين خلال العام الحالي، على تحسين مهارات استخدام الأسلحة وأنظمة القيادة والتوجيه الآلية.

وتابع: "سيتم حل هذه المهام في عام 2023 من خلال مشاركة طيران بعيد المدى بالعملية العسكرية الخاصة".

في وقت سابق، قال كوبيلاش، إن عناصر غالبية طواقم الطيران بعيد المدى التابعة للقوات الجوية والفضائية، تلقوا الخبرة القتالية خلال العملية العسكرية الخاصة، مشيرًا إلى أن الطيارين الشباب المتدربين بشكل جيد، تلقوا الخبرة القتالية لأول مرة.