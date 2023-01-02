فينسينت_أبو بكر ينهى اتفاقه مع فناربخشة التركى بعد قدوم #رونالدو

كشفت تقارير صحفية عن مستقبل الدولي الكاميروني فينسينت أبو بكر مهاجم نادي النصر ، بعد تعاقد الفريق مع البرتغالى كريستيانو رونالدو فى صفقة تاريخية للنادى.

وقالت صحيفة "sokgazetesi" التركية، إن نادى فنربخشة التركي حسم اتفاقه بشكل نهائي مع فينسينت أبو بكر من أجل الانضمام للفريق خلال الميركاتو الشتوي الجارى، من أجل ضمان المشاركة بصفة أساسية، بعد تعاقد العالمي مع الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو.

وأشارت الصحيفة إلى أن صاحب الـ30 عاما بات قريباً من ارتداء القميص الأصفر والأزرق، وذلك بعد إقناع مسئولى النصر بإتمام الصفقة، حيث سهل انضمام رونالدو للعالمي إنهاء الاتفاق لصالح الفريق التركي.