وزير الإعلام اليمني: “الحوثي” تصعد حملتها لاعتقال وملاحقة الإعلاميين والصحفيين

أكد وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أن تصاعد حملة الاعتقالات والملاحقة التي تشنها مليشيا الحوثي بحق الإعلاميين والصحفيين ومشاهير منصات التواصل الاجتماعي، باختطاف الإعلامي واليوتيوبر أحمد علاو من منزله، واقتحام قرية الناشط عيسى العذري ومنازل أقرباءه واختطاف إخوته، وترويع أسرته، يؤكد من جديد أنها عصابة إرهابية مارقة.

وقال الإرياني إن هذه الحملات المسعورة تؤكد حالة الهستيريا التي انتابت قيادات مليشيا الحوثي بعد ارتفاع الأصوات المنادية بالانتفاضة الشعبية للخلاص من هذه الآفة التي مارست سياسات الافقار والتجويع بحق المواطنين في المناطق الخاضعة لسيطرتها، ودمرت كل شيء جميل في اليمن تنفيذا لأجندة اسيادها في طهران.

وأضاف وزير الإعلام اليمني، أن المجتمع الدولي والامم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان مطالبين بإدانة هذه الممارسات الاجرامية، وممارسة ضغط حقيقي على قيادات المليشيا لإجبارها على إطلاق كافةالمخفيين قسرا في معتقلاتها غير القانونية من إعلاميين وصحفيين ومشاهير منصات التواصل الاجتماعي.