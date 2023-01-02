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الأخبار المحلية

تعليق الدراسة في #الخرج الثلاثاء

2 يناير 2023 · < 1 minute

أعلنت إدارة تعليم الخرج، تعليق الدراسة الحضورية يوم غد الثلاثاء بمدارس الخرج والدلم وتحويلها عن بعد.