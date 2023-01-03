الأول من نوعه في المملكة.. “أرماح الرياضية” تفتتح نادي “أوبتمو” وسط حضور العديد من الشخصيات الإعلامية

أعلنت "أرماح الرياضية"، عن افتتاح نادي أوبتمو الرجالي، في حي الملقا بالرياض، والذي يعد بفخامته وخدماته الأول من نوعه في السعودية، وذلك بمساحة إجمالية تبلغ (٣٧٠٠) متر مربع.

ويعتبر نادي "أوبتمو" الذي تم افتتاحه مؤخراً بحضور شخصيات رياضية و ومثلي أجهزة الإعلام، ناديا رياضيا ذكيا، ومزودا بأحدث الأجهزة الرياضية والتقنية في العالم، حيث يشمل النادي جميع الرياضات المختلفة التي تلبي احتياجات المشترك الرياضي والرفاهية والخصوصية.

ومن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة "أرماح الرياضية" فهد الحقباني، قائلا: "لقد حرصنا منذ بداية مراحل تصميم أوبتمو وتخطيطه أن يكون هذا النادي الرياضي ناديا فخما وذكيا ، بحيث يعكس حجم التطور الكبير التي تشهده صناعة الأندية على مستوى العالم وكذلك تطور السعودية على كافة المستويات، بالإضافة إلى أنه يعد نقلة نوعية في عالم الأندية الرياضية الفاخرة في السعودية والعالم وهو ما نسميه - الجيل الجديد من الأندية-".

وتابع الحقباني :"استغرقنا في خطة عمل النادي 3 سنوات من البحث والتخطيط لإنشائه، وتضمن ذلك زيارة ما يقارب 150 ناديا رياضيا حول العالم، والاطلاع على آخر ما توصلت إليه التقنية في مجال الرياضة، بهدف جذب كل ما يبحث عنه الرياضي من مختلف الرياضات ووضعها تحت سقفٍ واحدٍ، وبأسلوب عصري يتوافق مع الذين يطلبون الرفاهية والخصوصية، مع توفر جميع الخدمات الرياضية".

وأكد "وظّفنا خبراتنا المتراكمة في العائلة على مدى 25 سنة في مجال الأندية الرياضية في السعودية والتي نتج عنها إنشاء نماذج مختلفة في فترات متلاحقة تعكس التطور التدريجي للصناعة ولنا خصوصاً، واستخدمنا المعرفة لبناء استراتيجية واضحة وخطة عمل للخمس سنوات القادمة".

وأضاف الحقباني "نستهدف في الوقت الحالي افتتاح فرعين للرجال في مدينة الرياض وفرعا آخر للنساء من الفئة الفخمة أوبتمو، وكذلك 9 فروع من الفئة بي_ فت في كل من الرياض وجدة".

وأوضح فهد الحقباني، في ختام حديثه أن ممارسة الرياضة في المملكة تشهد نمواً مميزاً بفضل أهداف رؤية 2030 مما يجعل المنافسة اليوم في عالم الأندية لا تشكل عائقا، بل تدفعنا إلى بذل المزيد من العمل في تطوير هذه الصناعة، مشيرا إلى أن هدفنا يواكب الرؤية ويتميز بأنديتنا التي تختلف عن الجميع، بحيث تكون الجودة والخدمة هو قلبها النابض، والمشترك الرياضي الذي أصبح مطلع ولديه المعرفة داخل السعودية وخارجها ويميز جودة الأندية الرياضية.