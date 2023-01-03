لهذا السبب.. #الكويت تُرحل 30 ألف وافد خلال العام 2022

كشفت صحيفة "الرأي " الكويتية عن، أن وزارة الداخلية رحّلت 30 ألف وافد خلال العام 2022.

وأوضحت نقلا عن مصادر أمنية رفيعة المستوى أن سبب الترحيل هو لارتكابهم جرائم ومخالفات متنوعة، ومن أبرزها: تعاطي المخدرات، والمشاجرات، والسرقات، وتصنيع خمور، وعدم الالتزام بقوانين البلاد.

وأشارت إلى أن عدد الرجال الذين تم إبعادهم بلغ 17 ألفًا، مقابل 13 ألفًا من النساء، مشيرة إلى أن غالبية المُبعَدين من الرجال ينتمون إلى جنسيات الهند (6400)، وبنغلاديش (3500) ومصر (3000)؛ فيما تنتمي غالبية النساء إلى جنسيات الفلبين (3000) وسريلانكا (2600) والهند (1700) وإثيوبيا (1400).