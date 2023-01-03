محلل بـ”#الأرصاد” : الحالة المطرية مستمرة حتى الخميس المقبل.. و #المملكة لم تشهد مثلها منذ 4 سنوات #عاجل

قال محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد "عقيل العقيل"، إن الحالة المطرية الحالية مستمرة حتى يوم الخميس المقبل.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع قناة " الإخبارية"،:" حسب المؤشرات الأولية فإن الحالة المطرية ستستمر حتى يوم الخميس وسيصدر المركز الوطني تقريرا مفصلا عنها قريبا".

ولفت إلى أن المملكة لم تشهد هذه الأجواء الماطرة الحالية منذ 4 سنوات تقريباً، حيث أنها تتسم بالاتساع والمدة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء، أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول، على أجزاء من 9 مناطق.

وأوضح مركز الأرصاد أن الحالة الجوية السابقة تشمل أجزاء من مناطق: عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، تمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم، حائل، تبوك، الجوف والحدود الشمالية.