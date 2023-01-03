بريطانيا تعتزم تصنيف #الحرس_الثوري منظمة إرهابية خلال أسابيع

تعتزم بريطانيا تصنيف ميليشيا «الحرس الثوري الإيراني» كمنظمة إرهابية في وقت قريب، وفق ما كشفته مصادر لصحيفة «تيليغراف» البريطانية.

وقالت مصادر وصفتها الصحيفة بـ«المطلعة»، أن الحكومة البريطانية تعمل على تصنيف «الحرس الثوري» كمنظمة إرهابية قريباً.

وبينت الصحيفة أن هذا القرار المرتقب يأتي بعد احتجاز الميليشيا الإيرانية 7 أشخاص على صلة بالمملكة المتحدة، بسبب الاحتجاجات التي تشهدها إيران منذ منتصف سبتمبر الماضي.

وأضافت أن هذه الخطوة سيتم الإعلان عنها في غضون أسابيع، وتحظى بدعم وزير الأمن البريطاني، توم توجندهات، ووزيرة الداخلية، سويلا برافرمان.

ويعني تصنيف «الحرس الثوري الإيراني» بأنه «منظمة إرهابية»، أن الانتماء إليه وحضور اجتماعاته ورفع شعاره في الأماكن العامة، يعتبر «جريمة جنائية».

وفي الأسبوع الماضي، اعتقل «الحرس الثوري الإيراني» 7 أشخاص على صلة ببريطانيا، بسبب الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي هزت البلاد في أعقاب مقتل الفتاة الكردية مهسا أميني.

وحث رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، إيران على التوقف عن احتجاز «مزدوجي الجنسية»، وقال يوم الأربعاء الماضي: «ينبغي عدم استخدام هذا الأمر لكسب نفوذ دبلوماسي».