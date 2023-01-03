إيران.. القضاء يتهم فرنسيين وبلجيكيا بالتجسس

وجهت إيران اتهامات لمواطنين فرنسيين اثنين، ومواطن بلجيكي، تهمة التجسس والعمل ضد الأمن القومي للبلاد، وذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية اليوم الثلاثاء.

كانت محكمة إيرانية، قد أصدرت أمس، حكمًا الإعدام على شاب يبلغ من العمر 18 عاما بتهمة «الإفساد في الأرض والحرابة»، وحكمت عليه في التهمتين بالإعدام.

واتهمت المحكمة، الشاب بأنه المدبر والمخطط لاحتجاجات 21 من سبتمبر الماضى، في منطقة نوشهر شمالى إيران التي أسفرت عن سقوط 5 قتلى وخسارة مادية متمثلة في الإضرار بعدة ممتلكات حكومية.

وفى سياق متصل، حكم على طالبة هندسة إيرانية بالسجن لمدة 9 شهور بالإضافة إلى 60 جلدة بسبب مشاركتها في الاحتجاجات.