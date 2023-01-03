تعرف على موعد ظهور #رونالدو مع #النصر

يقدّم نادى النصر ، اليوم الثلاثاء، نجمه البرتغالي الجديد كريستيانو رونالدو إلى جماهيره على ملعبه مرسول بارك بعد ساعات من وصوله إلى الرياض.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط"السعودية، إنه لم يتحدد بعد موعد مشاركة كريستيانو رونالدو مع نادي النصر السعودي حتي الأن، حيث تترقب إدارة العالمي إرسال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم البطاقة الدولية للدون.

وأضافت :"من المقرر أن توضح البطاقة الدولية لرونالدو، إذا كان بإمكانه المشاركة أمام الطائي أو الشباب ضمن منافسات الدوري السعودي، أو سريان إيقافه في الدوري السعودي من قبل لجنة الانضباط المستقلة التابعة للاتحاد الإنجليزي، وهو ما سيؤجل ظهوره الأول مع النصر أمام الاتفاق يوم 21 يناير في الجولة الـ 14 من الدوري السعودي".