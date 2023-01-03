تعليق_الدراسة الحضورية في #الليث ومدارس وجامعة #الطائف.. غداً الأربعاء

أعلنت إدارة التعليم في محافظة الليث تعليق الدراسة الحضورية، غداً الأربعاء، على أن يكون الدوام لليوم الدراسي لكافة الطلبة ومنسوبي ومنسوبات المدارس التابعة لها تعليميًا عن بُعد، عبر منصة «مدرستي».

كما أعلنت إدارة التعليم في محافظة الطائف تعليق الدراسة الحضورية، غداً الأربعاء، في تعليم الطائف والمحافظات التابعة له تعليمياً، على أن تكون الدراسة عن بعد، عبر منصة «مدرستي».

كذلك أعلنت جامعة الطائف تعليق الدراسة في فرع «الحوية» وكافة الفروع الأخرى، يوم غدٍ الأربعاء، على أن يكون حضور الطلبة عبر «البلاك بورد»، ويستمر دوام الموظفين عن بُعد حسب الأنظمة المعمول بها.