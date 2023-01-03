الجامعة_العربية تدين اقتحام وزير إسرائيلي #المسجد_الأقصى: «عدوان على القبلة الأولى»

أدان الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، بأشد العبارات، اقتحام مسؤول رسمي بالحكومة الإسرائيلية الجديدة للمسجد الأقصى تحت حماية أجهزتها الأمنية، عاداً ذلك استباحةً للحرم القدسي وعدواناً على القبلة الأولى للمسلمين.

وقال «أبو الغيط» في بيانٍ، اليوم، إن هذا الاقتحام السافر يأتي في سياق بدء تنفيذ حكومة بنيامين نتنياهو لبرنامجها المتطرف وأجندتها الاستيطانية، بكل ما ينطوي عليه هذا البرنامج من احتمالات اشعال الموقف في القدس وبقية الأراضي المحتلة على نحو بالغ الخطورة.

وشدد الأمين العام للجامعة العربية على أن حكومة « نتنياهو» تتحمل المسؤولية الكاملة عن هذا الاقتحام، وعن هذه الممارسات والمخططات اليمينية المتطرفة وتداعياتها على فلسطين والمنطقة بأسرها، وانعكاساتها على السِلّم العالمي.

واقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، المسجد الأقصى لنحو 15 دقيقة من جهة باب «المغاربة» التاريخي، وأجرى جولة قصيرة في باحات المسجد، وسط انتشار مكثف للشرطة الإسرائيلية.