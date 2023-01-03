سعوديون يتبرعون بأجهزة إلكترونية بمليون ريال ضمن مبادرة #دور_جهازك

جددت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية دعوتها للعموم للمشاركة في مبادرة «دور جهازك»، مشيرة إلى تجاوز عدد الأجهزة الإلكترونية التي أسهم بها المشاركون في المبادرة حتى الآن 40 ألف جهاز إلكتروني.

وتهدف الهيئة من خلال هذه المبادرة إلى تحقيق الاستدامة البيئية، والحد من الانبعاثات والمخلفات الإلكترونية، وتقليل الهدر المالي عبر إعادة تدوير الأجهزة، إضافة لتعزيز المسؤولية الاجتماعية ومبادئ التكافل لتمكين الأسر المحتاجة من الحصول على الأجهزة.

وأضافت أن تفاعل الأفراد مع هذه المبادرة يكشُف حجم الوعي بأهمية الاستدامة البيئية لدى المجتمع، والمسؤولية الملقاة على عاتقهم تجاه أفراده.

وكشفت عن تجاوز قيمة الأجهزة التي أسهم بها المشاركون أكثر من مليون ريال سعودي، وسط تفاعل من قبل عدة جهات في قطاع الأعمال، بجانب العديد من الأفراد الذين حرصوا على المشاركة عبر القنوات المتاحة في المبادرة.

وأطلقت الهيئة المبادرة بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والمركز الوطني لإدارة النفايات «موان»، والقطاع الخاص، في خطوة لتقليل النفايات الناتجة عن الأجهزة الإلكترونية، والإسهام في خفض التكاليف المستقبلية للمواد الخام، والحفاظ على موارد المملكة الطبيعية، وتحقيق الاستدامة وفق مبدأ الاقتصاد الدائري.

وجددت الهيئة دعوتها للتبرع بالأجهزة الإلكترونية غير المستخدمة قبل انتهاء مدة المبادرة بتاريخ 31 يناير 2023، مشيرة إلى الأجهزة التي تشملها المبادرة، وهي الهواتف المتنقلة، والأجهزة اللوحية، وأجهزة الهاتف الثابت، والمودم والحاسب الآلي المكتبي والمحمول والطابعات، وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص للمبادرة: https://ca.cst.gov.sa/l/recycle»/».