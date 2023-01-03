برلمانية مصرية تعترض على إنتاج مسرحية عن #الشيخ_الشعراوي: «حرم الفن وفوائد البنوك»

أثيرت حالة كبيرة من الجدل في مصر خلال الساعات القليلة المقبلة، بعد الإعلان عن تقديم المسرح القومي عرضاً مسرحياً عن حياة الداعية الإسلامي الراحل، الشيخ محمد متولي الشعراوي، خلال رمضان المقبل.

وتقدمت النائبة فريدة الشوباشي، عضو مجلس النواب المصري، بطلب إحاطة للدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، بشأن «ضعف أداء وزارة الثقافة في نشر الوعي وتصحيح المفاهيم المشوهة عبر الفنون المختلفة من سينما ومسرح ومسلسلات».

وقالت البرلمانية المصرية في طلب الإحاطة: «على سبيل المثال لا الحصر: كيف ينتج المسح القومي التابع لوزارة الثقافة مسرحية عن الشيخ الشعراوي، الذي سجد لله شكرا على هزيمة ٦٧، وقال بثقة إنه فرح لهزيمة مصر»، وفق تعبيرها

وتساءلت: «كيف يمكن توطيد شعور الانتماء الوطني لمشاهدي هذه المسرحية؟»، مضيفة: «الراحل الشعراوي أيضاً حرم الفن وأموال الفن، وحرض على عدم وضع النقود في البنوك، لأن فوائد البنوك حرام»، بحسب تعبيرها أيضا.​

من جهته، أكد الفنان إيهاب فهمي، مدير المسرح القومي، عدم وجود عرض مسرحي عن حياة الشيخ الشعراوي، قائلاً: «هناك أمسية عن الشيخ الشعراوي ستُقام لليلة واحدة ضمن إمساكية شهر رمضان، وطلبت لجنة القراءة إعادة صياغتها درامياً».

وأضاف أن هذه الأمسية ستكون ضمن مجموعة من الأمسيات الثقافية والفنية تحت شعار «السيرة»، تستعرض تاريخ القامات المصرية في كافة المجالات، ومنهم على سبيل المثال: الدكتور أحمد زويل، والأديب العالمي نجيب محفوظ، والفيلسوف زكي نجيب محمود، والإمام محمد عبده، وأمير الشعراء أحمد شوقي، والموسيقار محمد عبد الوهاب، والفنان زكي طليمات، والشاعر صلاح جاهين، والشاعر صلاح عبد الصبور، والفنان التشكيلي محمود سعيد، والشاعر فؤاد حداد.