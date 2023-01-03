5500 شخص و251 آلية للتعامل مع آثار #الأمطار في #المدينة_المنورة

عززت منطقة المدينة المنورة جهودها الميدانية لاحتواء آثار الحالة المطرية الغزيرة التي شهدتها المنطقة على مدار يومين متواصلين، واستنفرت فرقها الميدانية منذ بدء الحالة المطرية، بالتنسيق والتعاون مع الجهات الخدمية.

ودفعت أمانة المنطقة بأكثر من 5500 من الكوادر البشرية، للتعامل مع الحالة المطرية وفق الخطط المعدة مسبقاً، إلى جانب انتشار 251 آلية ومعدة في المناطق غير المخدومة بشبكة تصريف مياه الأمطار، حيث تمت السيطرة وإعادة الوضع الطبيعي فيها، مع نزح المياه وتجفيفها في الطرق الرئيسية والفرعية للأحياء.

وجاءت هذه الجهود الميدانية بالتزامن مع ما تبذله بشكل دوري من إجراءات لتنفيذ شبكات تصريف مياه الأمطار في المدينة المنورة ودرء أخطار السيول، ضمن عدد من المشاريع الجاري تنفيذها في المواقع غير المخدومة بشبكة تصريف مياه الأمطار.

ودعت المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر وعدم الاقتراب من أماكن تجمعات المياه، والبعد عن مصادر الكهرباء، والإبلاغ عن أي ملاحظات بلدية عبر تطبيق «بلدي».