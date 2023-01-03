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الأخبار المحلية

#تعليق_الدراسة في #جامعة_أم_القرى بسبب الطقس.. غداً

3 يناير 2023 · < 1 minute
جامعة أم القرى
جامعة أم القرى

أعلنت جامعة أم القرى في مكة المكرمة تعليق الدراسة الحضورية في جميع مقارها وكليات المحافظات، غداً الأربعاء، وجعلها عن بُعد، على أن يستمر دوام الموظفين عن بُعد وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد درجة الإنذار على محافظتي جدة والكامل والأجزاء المحيطة بهما إلى «تحذير»، بشأن هطول أمطار من متوسطة إلى غزيرة، تستمر حتى العاشرة من صباح غد الأربعاء.

وأضاف أنَّ الحالة تشمل عدداً من محافظات منطقة مكة المكرمة، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، مع ارتفاع الأمواج، وتساقط البرد، وجريان السيول، وشبه انعدام في الرؤية.