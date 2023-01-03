رئيس #النصر: #رونالدو طلب أن يتساوى مع زملائه في المكافآت

أكد مسلي آل معمر رئيس نادي النصر أن انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو لصفوف النصر أكبر من صفقة انتقال لاعب كرة قدم والفوز بمباراة أو بطولة.

وأوضح في المؤتمر الصحفي أن انتقال رونالدو للنصر بمثابة مشروع كامل للرياضة في النصر والمملكة العربية السعودية.

وواصل :"بعد الأرقام التي تم ذكرها في وسائل الإعلام عن صفقة رونالدو غير صحيحة".

وتابع :"هناك رعاة لصفقة رونالدو سيتم الكشف عنهم في الأيام المقبلة".

وأضاف :"وجود رونالدو في النصر سيكون مهم بداية من الأكاديميات وتطوير كرة القدم".

وواصل :"رونالدو سيحصل على ما يستحقه لأنه أفضل لاعب في العالم وطبيعي أن يكون أعلى راتب في العالم".

وأشار إلى أن رونالدو طلب أن يكون مثله كباقي اللاعبين فيما يتعلق بالمكافآت وهو بمثابة قدوة لكل اللاعبين الصغار.

رعاة كبار