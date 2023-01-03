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#تعليق_الدراسة في تعليم #عفيف الأربعاء
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الأخبار المحلية
#تعليق_الدراسة في تعليم #عفيف الأربعاء
3 يناير 2023
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إعلنت إدارة التعليم في عفيف، تعليق الدراسة يوم غداً الأربعاء، بسبب الأحوال الجوية والحالة المطرية.
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