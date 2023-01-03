مدرب #النصر: هدفي أن يكون #رونالدو سعيدا

أعرب الفرنسي رودي غارسيا المدير الفني لفريق النصر عن سعادته الكبيرة بانضمام رونالدو إلى العالمي.

وقال غارسيا في المؤتمر الصحفي :" " كريستيانو رونالدو قدوة و الجميع يعرف ذلك ، هدفي هو أن يكون رونالدو سعيدًا و أريده أن يستمتع باللعب مع النصر والفوز مع النصر".

وتابع :" رونالدو أسطورة كبيرة و أفضل لاعب في العالم ، سعيد بالترحيب به هنا في هذا النادي العريق".

وأضاف :" صفحة تاريخية لنا أن يكون كريستيانو رونالدو لاعبًا للنصر ".

وأكمل :" في العادة يكون الصحفيين بعد المُباريات 3 أو 4 فقط و لكن مع وجود كريستيانو رونالدو يأتي الكثير منهم ".