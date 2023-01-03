نيوكاسل يفرض التعادل على #أرسنال فى #الدوري_الإنجليزي

حسم التعادل السلبى أحداث مباراة فريق أرسنال الإنجليزي ونظيره نيوكاسل يونايتد، والتي أقيمت مساء الثلاثاء على ملعب "الإمارات"، ضمن منافسات الجولة الـ19 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

حاول أرسنال في أكثر من مناسبة التسجيل لكن لاقي سوء حظ من خلال إهدار لاعبيه العديد من الفرص أمام المرمى، فيما لعب نيوكاسل على الهجمات المرتدة.

وبهذه النتيجة يظل فريق أرسنال متربعاً على عرش صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 44 نقطة، بينما يحتل فريق نيوكاسل يونايتد فى المركز الثالث برصيد 35 نقطة.

وحقق أرسنال الفوز فى 14 مباراة والتعادل فى مباراتين وخسارة مباراة وتسجيل 40 هدفاً وتلقى 14، فيما حقق نيوكاسل الفوز فى 9 مباريات والتعادل فى 8 وخسارة 1 وتسجيل 32 هدفاً وتلقى 11