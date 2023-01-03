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الأخبار المحلية

تعليم #تبوك: استمرار الدراسة عن بعد عن طريق #منصة_مدرستي الأربعاء

3 يناير 2023 · < 1 minute

أعلنت إدارة التعليم في تبوك، استمرار الدراسة عن بعد عن طريق #منصة_مدرستي ليوم غد الأربعاء.