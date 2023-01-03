استمرار #تعليق_الدراسة غدًا في جامعتي الإمام والملك سعود

قررت جامعتا الإمام والملك سعود، تعليق الدراسة الحضورية غدا الأربعاء بسبب الحالة المطرية.

وقالت جامعة الإمام في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد من استمرار الأحوال المطرية التي تشهدها مدينة الرياض تعلن جامعة الإمام استمرار الدراسة (عن بعد) يوم غدٍ الأربعاء ١١ / ٦ / ١٤٤٤ هـ في جميع الكليات؛ للطلاب والطالبات”.

كما قالت جامعة الملك سعود في تغريدة على “تويتر”: “بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، تعلن جامعة الملك سعود عن استمرار تحويل الدراسة الحضورية ليوم غدٍ الأربعاء ١٤٤٤/٦/١١هـ لتكون عن بُعد”.