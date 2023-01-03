تعليق_الدراسة الحضورية في #تعليم_القصيم غدًا الأربعاء

أعلنت الإدارة العامة للتعليم بالقصيم، تعليق الدراسة الحضورية غداً الأربعاء بجميع مدارس المنطقة، في مدارس ومكاتب التعليم بالمنطقة، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع.

وأوضحت الإدارة إلى أن الدراسية ستكون مستمرةً -عن بعد- لجميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات المدارس ومكاتب التعليم، المشار إليها عبر منصة "مدرستي" .