تعليق_الدراسة في جامعتي القصيم والحدود الشمالية غدًا

قررت جامعة القصيم تحويل الدراسة الحضورية غدًا الأربعاء إلى نظام الدراسة عن بعد للطلاب والطالبات في جميع الكليات والفروع، بناءً على تقرير المركز الوطني للأرصاد, ونظرًا للتقلبات الجوية المتوقعة والأجواء الرعدية الممطرة بمنطقة القصيم.

وأعلنت جامعة الحدود الشمالية تعليق الدراسة حضورياً غدًا، بجميع مقرَّات الجامعة وفروعها.

وأوضحت الجامعة أنه بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة طلبة الجامعة؛ فقد تقرَّر تحويل المحاضرات الدراسية للطلاب والطالبات "عن بُعد" عبر منصة (بلاك بورد) ليوم غدٍ الأربعاء 2023/1/4م في جميع مقرَّات الجامعة وفروعها.