تعليق التدريب التقني الحضوري في القصيم وتبوك والحدود الشمالية

أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة القصيم، تعليق التدريب حضورياً لمنشآت التدريب التقني‬ بالمنطقة للفترتين الصباحية والمسائية ليوم غدٍ الأربعاء 1444/06/11هـ, وذلك بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد, ونظراً لتتابع الحالة المطرية, وحفاظاً على سلامة الجميع.

وأعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك، عن تعليق التدريب حضورياً ليوم غدٍ الأربعاء في المنشآت التدريبية التابعة لها، ويشمل كليات التقنية للبنين والبنات والمعاهد الصناعية الثانوية في كل من مدينه تبوك, ومحافظات الوجه و ضبا, وحقل، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، واعتماد العمل والتدريب عن بعد من خلال المنصات التدريبية المعتمدة في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

كما أعلنت الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الحدود الشمالية عن تحويل التدريب ليوم غدٍ الأربعاء للتدريب -عن بعد-، وذلك في جميع منشآت التدريب التقني والمهني بالمنطقة.

وأوضحت الإدارة أن ذلك جاء نظراً لما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة أبنائنا وبناتنا المتدربين ومنسوبيها.