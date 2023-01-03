تعليق_الدراسة الحضورية في جامعتي الأمير سطام والجوف غدًا

أعلنت جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز بالخرج، استمرار تعليق الدراسة الحضورية غداً الأربعاء، في كليات الجامعة بمقرها الرئيس وفي كلية التربية للبنات بالدلم وفي كليات فرع الجامعة بحوطة بني تميم لتكون -عن بعد-، وذلك بناءً على ما ورد من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا على سلامة الطلبة وجميع منسوبي الجامعة.

كما أعلنت جامعة الجوف تعليق الدراسة حضورياً غدًا الأربعاء، بجميع مقرَّات الجامعة وفروعها، وذلك بناءً على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصاً على سلامة الجميع.

وأشارت الجامعة إلى أن العملية الدراسية ستكون "عن بعد " لجميع الطلبة والطالبات.