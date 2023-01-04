تشمل #الرياض و #مكة.. محلل #طقس يتوقع خريطة #الأمطار و #السيول على مناطق #المملكة خلال الـ24 ساعة المقبلة #عاجل

كشف الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، عن حالة الطقس المتوقعة على مناطق المملكة خلال الـ24 ساعة القادمة.

وقال في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، إنه يتوقع هطول أمطار من اليوم الأربعاء وحتى صباح الخميس على مناطق مختلفة من المملكة.

وأوضح أنه يتوقع تساقط أمطار متفاوتة من متوسطة إلى غزيرة وحبات برد وسيول على أجزاء من مناطق مكة والقصيم والرياض والشمالية والباحة وعسير والشرقية.

وأضاف أن الحالة المطرية المتوقعة تمتد إلى جنوبي المدينة والقصيم وأنه من فجر الخميس، متوقع أن تتمركز الحالة على مكة ومنطقة الرياض خاصة المحافظات الشمالية والغربية والعاصمة الرياض ومعظم الشرقية خاصة وسطها وشمالها والبحرين بأمطار من متوسطة إلى غزيرة وحبات برد وسيول مع نشاط للرياح.