هيئة الرقابة النووية والإشعاعية توفر #وظائف_شاغرة

أعلنت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية عبر حسابها الرسمي بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) توفر وظيفة (مُحلل علاقات مستفيدين) لا تشترط الخبرة، وذلك وفقاً للمسميات وطريقة التقديم الموضحة أدناه.
المسمى الوظيفي:
– مُحلل علاقات مستفيدين.
الشروط:
1- درجة البكالوريوس فأعلى في تخصص (الهندسة الصناعية، نظم المعلومات الإدارية).
2- حديثي التخرج (سنتين فأقل).
3- المعدل التراكمي (ممتاز) أو ما يعادله.
4- يفضّل من لديه خبرة في مجال علاقات المستفيدين.
5- إتقان اللغتين العربية والانجليزية تحدثاً وكتابة.
6- المعرفة الأساسية بالبرامج المكتبية والبرمجيات المختلفة للأعمال المكتبية ومعالجات النصوص.
7- القدرة على العمل بفاعلية ضمن فرق العمل في مشاريع الهيئة القائمة.
ملخص الوظيفة:
– المساهمة في تطوير وإدارة التواصل الفاعل مع المستفيدين من طالبي التراخيص والمرخص لهم من قبل الهيئة.
موعد التقديم:
– التقديم مُتاح الآن بدءاً من اليوم الأربعاء بتاريخ 1444/06/11هـ الموافق 2023/01/04م.
طريقة التقديم:
– لمعرفة بقية الشروط والمهارات والوصف الوظيفي وللتقديم من خلال الرابط التالي (يتطلب إنشاء حساب بموقع لينكد إن لخدمات التوظيف (™ LinkedIn) قبل التقديم على الوظيفة):اضغط هنا