تراجع #أسعار_النفط.. و #برنت عند 81.6 دولار للبرميل

تواصل أسعار النفط تراجعها خلال تعاملات الأربعاء وسط تدهور رؤية الطلب مع ارتفاع حالات الإصابة بالوباء في الصين وتوقعات بحدوث ركود في الولايات المتحدة.

سعر خام برنت

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم مارس بنسبة 0.61% عند 81.6 دولار للبرميل، في تمام الساعة 09:02 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.

سعر الخام الأميركي

كما انخفضت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم فبراير بنسبة 0.69% أو 53 سنتًا عند 76.40 دولار للبرميل، بعد انخفاضها أمس 4.2% في أكبر وتيرة تراجع منذ نوفمبر.

وحسبما نقلت "بلومبرج"، ذكر رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك السابق "وليام دادلي" أنه مع قيام الاحتياطي الفيدرالي برفع الفائدة لمواجهة التضخم، فإن الركود في الولايات المتحدة أصبح وشيكًا، لكنه ربما لن يكون حادًا.

وأظهر مسح أجرته "بلومبرج"، ارتفاع إنتاج "أوبك" من الخام خلال ديسمبر بمقدار 150 ألف برميل يوميًا إلى إجمالي 29.14 مليون برميل يوميًا.