أسعار_الذهب العالمية تواصل الارتفاع لأعلى مستوي منذ يونيو الماضي

ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، وربحت أكثر من 6 دولارات لتواصل صعودها نحو أعلى مستوياتها منذ يونيو الماضي.

أسعار الذهب العالمية

وزادت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.34% أو ما يعادل 6.32 دولارات لتصل إلى 1845.91 دولارًا للأونصة؛ وفقًا لبيانات الأسواق العالمية بحلول الساعة "08:40 صباحًا بتوقيت الإمارات".

العقود الآجلة للذهب

في حين ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير 2023، بما نسبته 0.31% التي تعادل 5.75 دولارات لتصل إلى 1851.85 دولارًا للأونصة.

المعادن النفيسة

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة بنسبة 0.17% إلى 24.27 دولارًا للأوقية، وزاد البلاتين بنسبة 0.44% إلى 1102.4 دولار، وارتفع البلاديوم 2.08% إلى 1742.28 دولارًا.