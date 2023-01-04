بـ4 خطوات فقط.. “#حساب_المواطن”يوضح كيفية إضافة عقد الإيجار الإلكتروني الموحد لإثبات الاستحقاق #عاجل

أوضح برنامج حساب المواطن، 4 خطوات فقط من أجل إضافة عقد الإيجار الإلكتروني الموحد لإثبات الأهلية والاستحقاق للحصول على الدعم.

وأبان "حساب المواطن" ، في تغريدة عبر حساب "خدمة المستفيدين"، رداً على استفسار أحد المتابعين : "إنه في حال وجود عقد إيجار موحد بإمكان رفع عقد الإيجار عن طريق هذه الخطوات:

1– التوجه إلى أيقونة ” إدارة المرفقات “

2– اختيار نوع المرفق “عقد إلكتروني موحد من شبكة إيجار

3– ثم الضغط على أيقونة ” حفظ “

4– سيتم التحقق من وجود عقد إيجار ساري الصلاحية من خلال منصة إيجار دون الحاجة لإرفاقه