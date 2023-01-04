7 ضربات صاروخية و18 غارة جوية و85 هجوماً.. #أوكرانيا تتعرض لأعنف قصف روسي خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة الأركان الأوكرانية، في تقرير لها، اليوم الأربعاء، إن البنية التحتية الأوكرانية تتعرض لقصف روسي هو الأعنف منذ بداية الحرب في شهر فبراير الماضي.

وأوضحت "الأركان الأوكرانية" ، إن روسيا شنت خلال الساعات الـ24 الماضية 7 ضربات صاروخية و18 غارة جوية و85 هجوما من المنظومات الصاروخية على البنية التحتية المدنية في أوكرانيا.

وأشارت هيئة الأركان إلى أن الهجمات استهدفت كراماتورسك ومناطق دونيتسك وزابوريجيا وخيرسون مما أدى الى سقوط ضحايا مدنيين.

وأكدت أن التهديد بضربات جوية صاروخية للقوات الروسية لا يزال قائما على كامل الأراضي الأوكرانية، موضحة أن القوات الروسية تركز جهودها على القيام بأعمال هجومية في منطقة باخموت، وتحاول تحسين وضعها التكتيكي باتجاه كوبيانسك وليمان وأفدييفسك.