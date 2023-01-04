234×60
الأخبار المحلية

#وظائف_شاغرة بـ هيئة الغذاء والدواء توفر لحملة مختلف المؤهلات

متابعات _ الوئام
4 يناير 2023 · < 1 minute
هيئة الغذاء والدواء السعودية
هيئة الغذاء والدواء السعودية

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عبر حسابها الرسمي، عن توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف المؤهلات من (الجنسين)؛ للعمل بمدينة الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للسعوديين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:
أخصائي تقييم علمي
الوصف الوظيفي
جمع المعلومات اللازمة لدعم عملية التقييم العلمي وإجراء بحوث مستمرة حول موضوعات علمية محددة وإجراء التجارب العلمية الأساسية و تلقي العينات وتطبيق الترميز المناسب والحفاظ على ورقة تقييم المنتج للرجوع إليها في المستقبل.
المؤهلات والخبرة
هندسة طبية
هندسة أنسجة طبية
علاج علل النطق والسمع
هندسة المواد الحيوية
بصريات – تقنية أسنان
علاج طبيعي
المؤهلات والخبرة
الشهادة ماجستير
لا يشترط خبرة مسبقة
رابط التقديم
وللتقديم والاطلاع علي مزيد من التفاصيل والوصف الوظيفي من خلال رابط التقديم: ( اضغط هنا ).