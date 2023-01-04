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#الأمن_السيبراني يصدر تحذير عال الخطورة من تحديثات منتجات Android

متابعات _ الوئام
4 يناير 2023 · < 1 minute
الأمن السيبراني
الأمن السيبراني

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الأربعاء، على التحديثات الأمنية على منتجات Android، بما في ذلك ثغرات رقمية وهجمات إلكترونية وتحديثات تقنية، وقد تم تصنيفها وفقًا لحساسيتها.

الوصف:

أصدرت Android التحديث الشهري لمعالجة عددٍ من الثغرات في منتجاتها.

التهديدات:

يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ ما يلي:

رفع وترقية صلاحيات المستخدم
يتنفذ عمليات برمجية عن بعد
الاجراءات الوقائية:
يوصي المركز بتحديث أجهزة Android ، حيث أصدرت Android توضيحاً لهذه التحديثات عبر الرابط أدناه:

Android Security Bulletin—January 2023 | Android Open Source Project