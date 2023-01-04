الأسهم_الأوروبية ترتفع مع تباطؤ #التضخم في #فرنسا

واصلت الأسهم الأوروبية ارتفاعها، اليوم الأربعاء، بعدما عززت قراءة أقل للتضخم في فرنسا المعنويات، بينما ينتظر المستثمرون بيانات بشأن نشاط الشركات في منطقة اليورو ومحضر الاجتماع الماضي لمجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي".

وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.5 بالمئة بحلول الساعة 0808 بتوقيت جرينتش بينما زاد المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.8 بالمئة.

وأظهرت بيانات أولية تراجع التضخم الفرنسي في ديسمبر كانون الأول من مستوى قياسي مرتفع في الشهر السابق وهو ما أضاف إلى مجموعة من البيانات المشجعة الصادرة هذا الأسبوع من تحسن أرقام قطاع الصناعات التحويلية بمنطقة اليورو إلى تباطؤ التضخم في ألمانيا، وارتفع المؤشر 2.7 بالمئة في أول أسبوع تداول من العام.

وتركز السوق الآن على بيانات نشاط الشركات في منطقة اليورو لشهر ديسمبر كانون الأول التي من المقرر صدورها الساعة 0900 بتوقيت جرينتش بعدما أظهرت بيانات الشهر الماضي تراجعه للشهر الخامس على التوالي في نوفمبر تشرين الثاني مما أشار إلى أن المنطقة في طريقها إلى حالة ركود.

وينتظر المستمرون أيضا محضر اجتماع البنك المركزي الأمريكي عن الشهر الماضي للوقوف على مساره بشأن تشديد السياسة النقدية.