3 شروط لمشاركة #كريستيانو_رونالدو مع #النصر غدا فى الدورى السعودى

كشفت تقارير سعودية اليوم الأربعاء أن مشاركة البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر، غدًا أمام الطائي في الدوري السعودي، تتوقف على 3 شروط، أحدها تخلص النادي من لاعب أجنبي واحد.

وبحسب صحيفة الرياضية السعودية، فقد رفع انضمام رونالدو إلى النصر عدد أجانب الفريق إلى 9، بزيادة لاعب واحد عن الحد الأقصى المسموح به لكل نادٍ.

وأضافت الرياضية لأجل قيد رونالدو، يحتاج النادي أولًا للتخلص من أحدهم، والأقرب سيكون الكاميروني فينسنت أبو بكر، رأس الحربة، أو الأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف، الجناح الأيسر، وفقًا للمصادر، بعدما تلقّت الإدارة عروضًا بشأنهما.

وتابعت الرياضية ، يتمثل الشرط الثاني في وصول إشعار من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا إلى النصر بتسلم البرازيلي جوليانو دي باولا، لاعب الفريق السابق، ونادي جونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي، مستحقاتهما المتأخرة لدى النادي.

وكشفت المصادر عن نجاح إدارة النصر في تسوية مستحقات جوليانو والنادي الكوري، التي كانت تمنع النادي من تسجيل لاعبين جدد.